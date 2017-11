Így ne! 3 év alatt elverte az 1,7 milliárdos lottónyereményét

2017-11-24

Három évvel az után, hogy Pete Kyle 5,1 millió angol fontot nyert a lottón, már semmi sincs a hatalmas vagyonból - elveszítette ötszobás luxuslakását is, és most egy plymouthi motelben lakik.

Mikor Pete Kyle megnyerte a forintban számolva 1,7 milliárdos jackpotot, saját bevallása szerint „olyan volt, mint egy álom”. A megdöbbent, nyugdíjazott királyi tüzérségi lövész akkor megfogadta, hogy a pénz "megváltoztatja" a család életét.

És egy ideig így is volt – pompás nyaralásokra vitte rokonait, autókat és hajókat vett, valamint egy ötszobás luxuslakást, melyben gőzfürdő, bár és medence is volt.

Három évvel később azonban Pete állítólag teljesen leégett, és segélyekből él. A Plymouth Herald cikke szerint naponta 4600 fontot, tehát úgy másfél millió forintot szórt el.

Az akkor 52 éves Kyle a 2005. január 29-i National Lottery sorsoláson találta el mind a hat kihúzott számot (3, 8, 27, 38, 44 és 46), mellyel 5.122.412 fontot nyert. Akkoriban ez volt az egyik legnagyobb lottónyeremény, amit az Egyesült Királyságban valaha is nyertek.

A férfi csak másnap tudta meg, hogy nyert. „Szombat este szórakozni voltam, későn értem haza, nem is jutott eszembe ellenőrizni a számokat.” mesélte akkoriban a The Heraldnak. “Vasárnap reggel vettem elő a szelvényeimet, akkor néztem meg a számokat a teletexten. Mikor rájöttem, hogy mind a hat számot eltaláltam, és én vagyok az egyetlen nyertes, nem tudtam elhinni, amit látok, a lélegzetem is elakadt – olyan volt az egész, mint egy álom.”

Azonnal felhívta lányát, az akkor 20 éves Gemmát. „Felhívtam a lányomat, és azt mondtam „Azt hiszem, nyertem a lottón.”. Ő meg csak sikítozott izgalmában.” – mesélte Kyle. „Gemma is ellenőrizte a számokat, és nem tévedtem – én nyertem a jackpotot, és a nap hátralévő részét otthon töltöttem, próbáltam felfogni az egészet.”

Hétfő este elment a barátaival ünnepelni a davenporti Mecca Bingóba, és ott is nyert 500 fontot. „Mindig is szerencsés voltam.” - nyilatkozta. „Most megváltozik az életünk.”

Bevásárló listája élén azon a héten egy halászhajó és néhány új felszerelés állt, hogy továbbra is hódolni tudjon kedvenc hobbijának. Azt is tervezte, hogy vesz egy új négykerék meghajtású Nissan Patrolt.

Elmondása szerint azonban elsődleges célja az volt, hogy biztosítsa két gyermeke, Gemma és a 11 éves Roy jövőjét, és elvigye őket egy szuper nyaralásra. Ő és Roy azonnal elkezdték tervezni floridai útjukat, ahol a fiú felfedezheti SeaWorld-öt és Disney World-öt, Kely pedig marlinra horgászhat.

Azt is gyorsan elhatározta, hogy szerény lakását lecseréli egy hatalmas házra. Eközben a nővérként dolgozó Gemma egy saját lakásban, valamint egy barátaival közös nyaralásban reménykedett.

“Mindig is azt mondtam, hogy ha nyernék, teljes életet élnék” – mondta a lány akkoriban. “Apának köszönhetően, nagyon jól kezdődik az életem.”

Kyle, aki egy 15 gyermekes csalásból származik, közel 10 évig szolgált tüzérként, mielőtt 1991-ben nyugdíjba vonult, és később egy sörfőzdének dolgozott, italt szállított ki.

Kyle azt állítja, hogy 46 évvel korábban egy cigány jósnő megjósolta a tenyeréből, hogy nyerni fog a lottón.

„Ez rengeteg pénz. De a családom segíteni fog elkölteni.” – nyilatkozta a nyeremény felvétele után. És így is lett..

Derriford exkluzív környékén megvett egy hatalmas birtokot. Épített rá egy óriási garázst a luxusautóinak. Épített továbbá egy bárt, egy billiárd termet és minden egyebet, amiről valaki csak álmodhat. A házban ezen kívül volt egy hatalmas hall, jacuzzi és gőzfürdő, és beltéri úszómedence is.

Aztán a pénz állítólag valahogy elfogyott, és a házat eladták.

2008 áprilisában jelentek meg az első hírek arról, hogy az egész vagyonát elszórta. 55 évesen kénytelen volt beköltözni egy sex-shop és egy tetováló szalon között lévő olcsó motelbe. A The Sun értesülése szerint egy rakat pénzzel tartozott a hitelezőinek.

A The Sun szerint Kyle 550 ezer fontot költött a birtokára, 40 ezret egy Mercedesre, 40 ezret egy Range Roverre, 20 ezret pedig egy 4x4-esre. Barátai szerint a legtöbb pénzt sikertelen befektetésekkel bukta el. „Most semmije sincs, sőt még tartozásai is vannak. Nehéz elhinni, hogy pár éve még milliomos volt.” – nyilatkozta egyikük 2008-ban.

A cikk szerint Kyle akkoriban heti 100 dolláros segélyen élt, és egyesek szerint a motelben is úgy lakhatott, hogy ledolgozta a lakbért.

Pár nappal a cikk megjelenése után az üzletember, aki megvette Kyle Derriford-ban lévő birtokát, azt nyilatkozta a The Herald-nak, hogy nem győzi elküldözni a kéregetőket a háza elől.

Elmondása szerint, mióta 2007 októberében 540 ezer fontért megvette a luxusbirtokot, postaládája állandóan tele van a különböző hitelezők felszólító leveleivel, és számlákkal. Állítása szerint 260 különböző címre küldött már levelet azzal, hogy Kyle már nem lakik a házban.

A Herald riporterei most megpróbálták megtalálni Kyle-t, azonban sehol sem tudták elérni. A motel recepciósa szerint Spanyolországba ment. Azóta sem hallani felőle…